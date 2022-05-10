Dezavantajlı çocuklar gönüllerince eğlendi

İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacer Salih Yıldız İlkokulu iş birliğiyle ’Ben de çocuğum, oynamak istiyorum’ sloganıyla düzenlediği Engelliler Haftası etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Engelsiz bir şehir hayali ile çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacer Salih Yıldız İlkokulu iş birliğiyle ’Ben de çocuğum, oynamak istiyorum’ sloganıyla özel bir etkinlik düzenledi. Hikmet Şahin Kültür Parkında düzenlenen eğlence programında, halk oyunları gösterileri, şiirler, aç kapıyı bezirgânbaşı, eski minder, kutu kutu pense, yağ satarım bal satarım, yakan top, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra, ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Takvimde işlenmiş olan belirli günler vesilesiyle programlar icra ediliyor. Ancak çocuklarımız bizim için her zaman kıymetli. Bunları bir güne sığdırmamız mümkün değil. Sizlerin güzel, keyifli, nitelikli ve eğlenceli vakit geçirmenizi istiyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm bireylerin yüzünün tebessüm etmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın birbirlerine karşı sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle mukabele etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.