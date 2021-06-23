Devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde kırsal Hacıkara Mahallesi’nde meydana geldi. Ramiz Baykul (78) traktörüyle öğle saatlerinde ormanlık alandaki tarlasına gitti. Tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkan traktör devrildi. Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyen çiftçiyi ailesi merak ederek tarlaya gitti. Tarlaya giden aile bireyleri, ters dönen traktörün altında kalan babalarını görünce durumu jandarma, itfaiye ve 112’ye bildirdi.

112 ekibi, yaşlı adamın ölümünü tespit etti. İtfaiye ekipleri, traktörü çevirerek cenazeyi çıkardılar. Çiftçinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.