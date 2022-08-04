Dev yatırıma Başkan Aydın’dan tam destek

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1 milyar liraya tamamlanacak olan sanayi sitesi, iş dünyasına ve bölgeye umut oldu. Dev yatırıma Belediye ve kaymakamlıktan tam destek geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi şantiye alanında İlçe Kaymakamı Rahmi Köse ve YTSO Başkanı Orhan Torun ile birlikte incelemelerde bulundu.

Tamamlandığında otomotiv, mobilya, otomat, kalıp, pnömatik, özel imalatlar ve kereste gibi sektörleri bir araya getirecek projenin Yenişehir ekonomisine büyük katkı sunacağını belirten Aydın, üreten ve istihdam sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve YESAN Başkanı Orhan Torun,da “Yenişehir’de 321 dönüm alan üzerine yapacağımız, 1 milyar liraya hayata geçecek projemizin temel kazı çalışmaları başladı. İlk günden buyana bizlerin her konuda yardımcısı olan Belediye Başkanımız Davut Aydın ve Kaymakamımız Rahmi Köse’ye teşekkür ediyorum” dedi.