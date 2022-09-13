Dev Türk Bayrağı Suuçtu’nun güzelliğine güzellik kattı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nin kurtuluşunun 100.yılında dağcılar tarafından 38 metre yüksekliğe sahip Suuçtu Şelalesi’nden 100 metrekarelik dev Türk Bayrağı açıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dağcılara kendilerine yaşattıkları heyecan ve gurur için teşekkür etti.

Bursa’nın doğa harikası Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa’nın 100. kurtuluş yıl döneminde 100 metrelik dev Türk bayrağı ile güzelliğine güzellik kattı. Mustafakemalpaşa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İbrahim Kanburoğlu ve Turgut Ünal’a 100. Kurtuluş yıl dönümünde 100 metrekarelik Türk bayraklarını astıkları için özellikle teşekkür eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa ve Türkiye’yi düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Kanar, "100. Yıl dönümümüz münasebetiyle, eşsiz güzelliğimiz olan Suuçtu Şelalemize 100 metrekare Türk bayrağımızı asıldı. Mustafakemalpaşa’mızın Bursa’mızın ve ilçemizin birlik beraberlik içerisinde daha nice zaferlere, daha nice başarılara kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İbrahim Kanburoğlu ve Turgut Ünal ise, "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Türk bayrağımızı asmamız bizi çok gururlandırdı. Daha nice 100. yıllara inşallah" dedi.