Dernek başkanı trafik kazası geçirdi

Mustafakemalpaşa’nın kırsal Karacalar Mahallesi Dernek Başkanı Mustafa Eren (41), geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Unçukuru-Kayapa yolunda yaşanan kazada, karın etkili olduğu yolda karşıdan gelen araç ile kafa kafaya çarpışan Eren, yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversites Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan evli ve bir çocuk Mustafa Eren’in hayati tehlikesi bulunmazken, kol, ayak ve kaburga bölgelerinde kırıklar oluştu.