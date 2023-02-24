Depremzedenin meyve-sebzesi Bursa’dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da deprem yaralarını sarma çalışmalarına toplam 81 personelle destek veren Tarım Peyzaj A.Ş., Bursa’dan getirdiği meyve ve sebzeleri düzenli olarak afetzedelere dağıtıyor. Bugüne kadar 150 ton meyve ve sebzenin dağıtımını gerçekleştiren Tarım Peyzaj A.Ş., önceki gün gelen 18 ton patates ile kışlık meyveyi de ‘çadır kentlerin bulunduğu alanda’ ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hatay’da geçici barınma alanlarının oluşturulmasına ve seyyar tuvalet alanlarının kurulmasına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan depremzedelerin giyimden gıdaya tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun mesai harcıyor. Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonu üstlenen Büyükşehir ekipleri, ‘bugüne kadar 1.730 sefer yaparak’ 6 pick-up, 4 kamyonet, 8 kamyon ve 2 minibüsle Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 132 mahalle ile köye ulaştı. Bu dağıtımlarda gıda-erzak paketi, ekmek, meyve-sebze, hijyen paketi, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı-soba, yakacak odun-kömür, çadır, yetişkin ve çocuk için kışlık kıyafet, bebek maması ve bebek bezi gibi malzemeler, depremzedelerle buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş., afet bölgesinde hem halk sağlığının korunmasına yönelik olarak seyyar tuvaletlerde dezenfeksiyon işlemleri hem de meyve sebze dağıtımlarında önemli görevler üstlendi. Antakya’nın 39 bölgesindeki 384 seyyar tuvaletin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapan Tarım Peyzaj A.Ş., bunun yanında Bursa’dan getirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bugüne kadar 150 ton sebze ve meyveyi depremzedelerle buluşturan Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, önceki gelen 18 ton patates ile kışlık meyveyi Antakya Atatürk Parkı’na kurulan çadır kentte ihtiyaç sahiplerine dağıttı.