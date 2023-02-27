Depremzede çocuklara Bursa kültür turu

Depremlerin etkili olduğu şehirlerdeki Sevgi Evleri’nden Bursa’ya getirilen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzelerde misafir edildi. Keyifli bir gün geçiren çocuklar, depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaştırıldı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre getirilen afetzedelerin de yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin etkili olduğu 10 şehirdeki Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Bursa’ya getirilerek buradaki Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Çocukların üzerindeki depremin izlerini silmek adına, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kültür turu düzenlendi. Öncelikle Karagöz Müzesi’ni gezen afetzede çocuklar, Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra Kent Müzesi ile Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne uğrayan çocuklar, eğlence dolu bir gün geçirmiş oldu.