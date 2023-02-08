Depremin ardından bazı radyolar müzik yayınlarını iptal etti

Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 lık Kahramanmaraş depreminin ardından ilan edilen 7 günlük ulusal yas sebebiyle Bursalı bazı radyo istasyonları müzik yayınlarını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 günlük milli yas ilanının ardından ülke genelinde özellikle eğlence sektöründe yapılması planlanan bir çok etkinlik iptal edilirken bir çok radyoda yayın akışındaki eğlence programlarına son verdi. Bursa’da PM Medya bünyesinde yayın yapan Radyo Venüs (105.3), Radyo B (90.3), Radyo Vizyon (99.3) ve Mega FM (106.5) müzik yayınlarını ulusal yas çerçevesinde iptal etti. Bu süre zarfında radyolar İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’deki haberleri aktaracaklarını bildirdi.