Depreme dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İnegöl Belediyesi ve İNDAK işbirliğiyle Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda pedallar depreme dikkat çekmek için basıldı.

Deprem Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmara Depremi Haftası’na denk gelen haftada 10-16 Ağustos tarihleri arasında depremle ilgili vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. İnegöl Belediyesi, yüz kişilik ekiple birlikte 15 Ağustos Pazar günü bisiklet turunda bir araya geldi. Belediye önünden başlayan tur, Heykel, Adliye, Hikmet Şahin Kültür Parkı ve Kasım Efendi Caddesi güzergâhlarından ilerleyerek belediye meydanında son buldu.

İnegöl Belediyesi’nin doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında düzenlediği ‘’Deprem Farkındalık Haftası’’ etkinlikleri, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de amfi tiyatrodaki kapanış programında Kur’an-ı Kerim tilavetleri, deprem hakkında bilgilendirmeler ve tiyatro oyunuyla son bulacak.