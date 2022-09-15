Deprem simülasyonunda 6.5 büyüklüğünde depremi yaşadılar

Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni gezdi. Dumanlı alan tahliye, yangın söndürme simülasyonu alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Özarslan ve Başkan Erdem, deprem simülasyonunda da 6.5 büyüklüğünde depremi yaşadı.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı tam donanımlı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Yalçın Mumcu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kaba, Nilüfer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yer aldı. Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Işık’ın merkezde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiği ziyarette, Kaymakam Mustafa Özarslan, Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler, deprem tecrübe simülasyon odası, yangın söndürme simülasyon odası, dumanlı alan simülasyon odası ile Türkiye ve dünyadaki afet olaylarını anlık gösteren sistem odası, UHF, VHF ve uydu telefonunun yer aldığı muhabere odasını gezerek, afet anı, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri gördü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Özarslan, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş ve Bursa AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, deprem simülasyon odasında 6.5 büyüklüğündeki depremin deneyimini yaşayarak, hayat üçgeni yaptılar. Özarslan, merkezde yer alan eğitim ve seminer salonları, afet yönetim toplantı odası, arama kurtarma ofisi ve sığınağı da yerinde gördü.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve beraberindekiler, AFAD Bursa İl Müdürlüğü öncülüğünde 22 Eylül tarihinde Nilüfer’de gerçekleştirilecek olan ve Bursa’daki bütün kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı bölgesel arama kurtarma tatbikat alanında da incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi olarak olağanüstü koşullara her zaman hazırlıklı olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, merkezde verilen eğitimlerle vatandaşları acil durum ve doğal afetlerle mücadele konusunda bilinçlendirdiklerine dikkat çekti.

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin nitelikli ve çok faydalı bir merkez olduğunu belirten Nilüfer İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan da, afet öncesi önlemler ve afet anlarında birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Özarslan, böyle bir merkezi kente kazandırdıkları için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.