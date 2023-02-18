Deprem fatihleri Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için’ afet bölgelerine gönderilen 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personeli, Bursa’da alkışlarla karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kent başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde hissedilen depremlerin ardından, ülke genelinde seferberlik başlatılmıştı. AFAD koordinasyonunda, Türkiye’nin birçok bölgesinden ‘başta yerel yönetimlerden olmak üzere’ çok sayıda arama kurtarma ekibi, yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gönderilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de yapılan çalışma çerçevesinde arama kurtarma ve yardım çalışmaları için ekiplerini deprem bölgelerine sevk etmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş ve Hatay için görevlendirilen personelden 39’u Bursa’ya döndü. 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personeli, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Acemler yerleşkesinde alkışlarla karşılandı. Ekipler, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 23 depremzedeyi kurtararak hayata tutunmalarını sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deprem fatihleri, deprem bölgelerinde bir cana ulaşmak ve yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.