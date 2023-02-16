Deprem bölgesinde yardımlar itinayla dağıtılıyor

Hatay’da, Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Antakya ilçesi olmak üzere ayak basmadık yer bırakmıyor. Toplama merkezine tırlarla gelen yardımlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından köy köy, mahalle mahalle gezilip, depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Elazığ’ın da afet bölgesi ilan edilmesiyle 11 ilde yaşamı adeta felç eden depremin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu ve deprem bölgesinde büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Deprem sabahı Gaziantep’e koordinasyon için görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi de özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde arama kurtarmadan altyapı yatırımlarına, aşevlerinden yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasına kadar büyük bir gayret gösterdi. Geçen bir haftanın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Hatay’ta görevlendirildi. Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, seyyar tuvalet kurulumu ile çadır kent - konteyner kent kurulumları görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, halen 442 personel ve 196 araçla Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor.

Yardımlar adrese teslim

Özellikle gelen yardımların zaman kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 150’ye yakın personelle adeta büyük bir seferberlik başlatıldı. Yardım toplama alanına gelen tırlardaki yardım malzemeleri, süratle Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarına aktarılıyor. Daha sonra araçlar hiç beklemeden başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy mahalle mahalle Hatay’a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan, su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaçları depremzedelere ulaştırıyor.

Özellikle yardımlar konusunda BESAŞ, BURFAŞ, Tarım Peyzaj A.Ş, Jeotermal A.Ş. ve ilgili belediye birimleriyle sahada aktif olan Büyükşehir’e, Burulaş da 15 otobüsle lojistik destek veriyor. Tarım A.Ş’nin Bursa Hal Derneği’nin katkılarıyla temin ettiği meyve ve sebzeler, BESAŞ’ın ekmek ve gıda maddeleri, Jeotermal A.Ş. tarafından gönderilen sular, depremzedelerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya devam ediyor.