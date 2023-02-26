Deprem bölgesi hastalık ve haşere oluşumuna karşı ilaçlanıyor

Osmangazi Belediyesi, asrın felaketinden en

çok etkilenen illerden olan Hatay’da muhtemel salgın hastalıklara ve haşere oluşumuna karşı başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli

depremler sonrası muhtemel salgın hastalıkların depremzedelere bulaşmaması için Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanları, tuvalet, çöp konteynerleri,

duş ve çadırlar başta olmak üzere tüm alanları ilaçlayarak salgın hastalıklara, bit, pire ve haşerelere karşı steril hale getiriyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Hepimizi derinden üzen depremin ilk anından itibaren belediyemizin tüm imkanlarını afetzede kardeşlerimiz için seferber ettik. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek arama kurtarma ekiplerimizle gerekse bölgeye gönderdiğimiz yardım tırları ve iş makinalarıyla kardeşlerimizin yanında olduk. Ayrıca salgın riskine karşı çöp toplama araçlarımızı da gönderdik. Ekipleriniz muhtemel salgın hastalık riskine karşı

ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor” dedi.