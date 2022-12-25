Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi, yeniden yapılandırılarak hizmete açıldı. Hayırsever ailenin bağışları ile fiziki ve teknik anlamda büyük bir dönüşüm geçiren Birim, bilimsel çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.

BUÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi, yenilenen yüzü ile hizmete açıldı. Yaklaşık 1,5 yılın ardından komplike bir değişim geçiren Birim’in açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, bağışçılar ve aileleri ile akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren birimin yenilenmesi ve modernizasyonun tamamlanması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Yaşanan döviz dalgalanması ve farklı sebeplerden ötürü beklemek zorunda kaldıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sonunda kısmen bağışçılarla, kısmen Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin destekleriyle, kısmen de altyapı bütçelerinden karşılamak suretiyle bugünlere geldik. Süreci yakından takip ettik. Gelinen noktadan da büyük bir gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizlere bu konuda kıymetli katkılar veren rahmetli Bekir Akyıldız ve ailesine şükranlarımızı iletiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Birimimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Nitelikli çalışmaların adresi olacak

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise akademik gelişim sürecinde laboratuvarların büyük bir önem taşıdığına işaret etti. Birim içerisinde bulunan laboratuvarların multidisipliner bir anlayış ile oluşturulduğunun altını çizen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Burası kendi başına müstakil bir birim olarak faaliyet gösterecek hale geldi. Yurt dışında böylesi laboratuvarlar büyük bir önem arz ediyor. Bilimsel çalışmalar için en uygun yerlerin başında geliyor. Üniversitemizin birimi de inşallah bu görevi görecek ve son derece kıymetli çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Buranın marka bir araştırma merkezi haline gelmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Birimi dolaştığınız zaman her odada bir öğrenci, araştırmacı veya öğretim görevlisinin bulunduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Birimimizin faydalı çalışmalara imza atacağına gönülden inanıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

Piyasa değeri 80 milyon lira

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da asistanlığından itibaren bu birimi sıkça kullandığının altını çizdi. Dekanlık görevini üstlendiği zaman birimin yenilenmesi adına çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Bir takım gelişmeler olduysa da maalesef yenileme girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Ancak iyi de oldu. Çünkü ihaleye çıkabilmiş olsaydık buraya bağışçı bulamayacaktık. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle inşaatlar yarım kalacaktı. Yeniden bir yerlerden başlamamız gerektiğine inandık. Rahmetli Bekir Akyıldız’a burada bir ameliyathane yapmasını talep ettik. Kabul etti ve hemen bitirdi. Oranın açılışında geri kalan yenileme çalışmaları için yeniden destek istedik. Onu da kabul etti ve çocuklarını seferber etti. Birimimizde eksik, değişmesi gereken veya lazım olan ne varsa elden geçirildi. Baştan sona çok ciddi yenilemeler yapıldı. Akyıldız ailesi dışında yeni isimsiz kahramanlar da ortaya çıktı. Onlardan gelen destekler, BAP Birimi’mizin katkılarıyla birlikte tüm modernizasyon ve alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Şuanda buranın değeri 70-80 milyon TL’lik bir laboratuvar haline gelmiştir. Ayrıca son derece yetkin bir ekibe sahip olduk. Burada gece gündüz bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Destek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Dekan Kaya; yenilenen Birimin, Türkiye’deki en donanımlı 3-4 merkezden biri haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Cansev ise konuşmasında uzun yıllardır hizmet veren binanın yeniden doğuşuna şahitlik etmekten dolayı büyük bir gurur ve onur duyduğunu vurguladı. 2019 yılında sahip oldukları ruhsatı 10 yıllığına yenilediklerini açıklayan Prof. Dr. Mehmet Cansev; “Takriben, mevcut araştırma laboratuvarlarını yenilemek için Dekanlık ve Rektörlüğümüzle birlikte araştırma içerisine girdik. Hayırseverler bulduk. Restorasyon ve iyileştirme çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 2 yılın sonunda bu seviyelere geldik. Laboratuvarlarımız tüm araştırmacılarımızın hizmetine açık olacak. Yakın gelecekte burada üniversitemiz dışından gelecek taleplere de destek vermeye başlayacağız. Yoğun bir sürecin sonuna geldik. Katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından birim sorumluları tarafından yürütülen faaliyetler hakkında kısa sunumlar gerçekleştirildi. Program, katılımcıların yenilenen laboratuvarları incelemesiyle sona erdi.