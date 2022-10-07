Demirtaş’ta taşkınlara son

Gerçekleştirdiği altyapı hizmetleriyle örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş’ın Sakarya Mahallesi’nde yapımına başlanan “Akçaköy Deresi Islahı” projesiyle bölgede gerçekleşebilecek muhtemel sel baskınları ile taşkınların önüne geçmeyi planlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla altyapı çalışmalarına artan bir hızla devam eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyundan kanalizasyona, su depolarından arıtma tesislerine kadar birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor. Kış ayları yaklaşırken çalışmalarına yoğunluk veren BUSKİ, Demirtaş’ın Sakarya Mahallesi’nde başlattığı Akçaköy Deresi Islahı çalışmasıyla muhtemel sel baskını ile taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor. BUSKİ’nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sakarya Mahallemizde yüksek kotlardan gelen sel sularından kaynaklanan taşkın problemleri yaşamıştık. BUSKİ marifetiyle başlattığımız bu çalışmada, hem Akçaköy Deresi’nin su taşkınlarına yol açmasını önlemek hem de görsel olarak bölgeye daha güzel görünüm katmak için dere ıslahı projesini yatırımlarımız arasına aldık. Bölgedeki yağmursuyu hatlarını da dereye deşarj ederek, bölgenin altyapı yükünü hafifletmiş ve taşkınların önüne geçmiş olacağız. Çalışmalarımızı bir yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının Demirtaş’a değer katacağını ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki dönemde dere ıslahı ve temizliği çalışmalarının artan tempoyla devam edeceğini sözlerine ekledi.