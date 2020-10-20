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Demirtaşpaşa Konakları’nda sona doğru

BİTİNYA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BÜTÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI AYAĞA KALDIRARAK BURSA’YI BİR AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLEYEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI KARŞISINDA BULUNAN DEMİRTAŞPAŞA KONAKLARI’NI DA İLK GÜNKÜ İHTİŞAMINA KAVUŞTURUYOR.

BURSA 20.10.2020, 10:56
Demirtaşpaşa Konakları’nda sona doğru

Bitinya döneminden günümüze bütün tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırarak Bursa’yı bir açık hava müzesine dönüştürmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Demirtaşpaşa Hamamı karşısında bulunan Demirtaşpaşa Konakları’nı da ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden, Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda restorasyonlarla Bursa tarihini gün yüzüne çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğinin en yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerindeki 3 sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırıyor. Demirtaşpaşa Mahallesi’nde tarihi Demirtaşpaşa Hamamı’nın hemen karşısında bulunan ve bakımsızlık yüzünden kullanılamaz duruma gelen 3 sivil mimarlık örneği yapıda devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projeler doğrultusunda yapılan restorasyonla bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan yapılar ilk günkü halini aldı. Çalışma kapsamında her üç binanın bahçelerinde bulunan mutfak, tuvalet ve tesisat odaları olarak kullanılacak eklenti kısımlarının duvar, sıva, çatı ve tesisat alt yapısı tamamlandı. Ahşap tavan, merdiven, kapı ve seramik imalatları ile elektrik-mekanik tesisat işlemlerinin tamamlanmasının ardından binalar kullanıma açılacak.

"Tarih değerini buluyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaların artık son aşamaya geldiği tarihi konakların, şimdiden bölgeye büyük bir değer kattığını söyledi. Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirlediklerini ve turizmdeki en büyük kozlardan birinin de tarihi ve kültürel miras olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Her ne kadar Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ile Hisar Bölgesi’ni de içine alan ‘tarih adası’ projesine yoğunlaşmış gibi görünsek de Bursa’mızın tamamını ilgilendiren tarihi miras projelerimizi hızla sürdürüyoruz. Demirtaşpaşa Konakları da bu projelerimizden biri. Tarihi Demirtaşpaşa Hamamı’nın karşısında bulunan, biri Somuncu Baba Vakfı’na, diğer ikisi ise bize ait olan bu sivil mimarlık örneği binalar, harabeyi andıran görüntüleriyle Bursa’mıza yakışmıyordu. Çalışmalarda artık son aşamaya geldik. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

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