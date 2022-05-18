Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası

Osmangazi Belediyesi, ilçenin modern ve planlı gelişim bölgelerinden biri olan Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni ve modern bir muhtarlık binası kazandırmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, demokrasinin uç beyleri muhtarların çalışma şartlarını iyileştirmek, halka en iyi şekilde hizmet vermelerini sağlamak için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar ilçedeki birçok mahalleye yeni ve modern ‘Tip’ muhtarlık binası kazandıran Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne de yepyeni bir muhtarlık binası kazandırmak için çalışma başlattı. İmar planlarının revize edilmesinin ardından modern ve planlı yapılaşması ile Bursa’nın en hızlı gelişen bölgesi olan Demirtaş Sakarya Mahallesinde tek kat olarak inşa edilen muhtarlık binasının içerisinde muhtarlık odası, mutfak ve tuvalet ile depo alanı yer alacak. Kaba inşaatı tamamlanan muhtarlık binasında tesisat çalışmaları devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahallelerdeki temsilcileri olan muhtarların çalışma şartlarını iyileştirmek için bugüne kadar birçok muhtarlık binasını yenilediklerini belirterek, “Eski ve kullanılamaz durumdaki muhtarlıkların yerine de yenilerini inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip bize iletirken, çözüm noktasında da bizlere yardımcı olan muhtarlarımız, bizlerin en önemli çalışma arkadaşları. Dolayısıyla onların çalışma şartlarını iyileştirmek, bir anlamda vatandaşlarımızın sorunlarının yerinde ve hızlı çözümü adına da son derece önemli. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konuda çok hassas davrandık ve hizmet binası olmayan muhtarlarımızın tamamına hizmet binası kazandırdık” dedi.

Başkan Dündar, Osmangazi’de başlattıkları modern ve kullanışlı ‘Tip’ muhtarlıkların son halkasının Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarlığı olduğunu belirtti.