’Değirmen Gençlik’ ile gençler Yıldırım’da daha çok söz sahibi olacak

Yıldırım Belediyesi gençler için ’Değirmen Gençlik’ adıyla yeni bir sosyal projeyi hayata geçirdi. ’İyilik İçin Harekete Geç’ sloganıyla hayat bulan proje ile Yıldırımlı gençler ilçeleri için sosyal sorumluluk projeleri üretecek.

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği iftar programı ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım’da bulunan lise öğrencilerinden oluşan gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Değirmen Gençlik Projesini gençlere tanıttı. Gençler, artık Yıldırım’da hem kendilerinin hem yaşadıkları ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, projeler üretebilecekleri sosyal bir organizasyonda buluşuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın gençlere sunduğu Değirmen Gençlik ile Yıldırımlı gençler belediye yönetiminde söz sahibi olabilecekler. Bu sosyal organizasyon içerisinde doğa yürüyüşleri, geziler, söyleşiler, mahalle sakinlerine ramazan kolisi etkinliği, gökyüzü gözlem noktası planlaması, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok hayatın içinden etkinliklerde gençler aktif rol oynayacak. Temelde, insan hakları, hayvan hakları, yeşil ve çevre duyarlılığı, kültürel mirasları koruma gibi konularda gerçekleştirilecek faaliyetlerle gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artıracak çalışmalar gerçekleştirilecek. Üstelik Değirmen Gençlik’te eğitimler, söyleşiler, sosyal aktiviteler ve sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere birçok farklı hareket alanı bulunuyor. Gençler, Değirmen Gençlik’teki ve çevrelerindeki insanlarla iletişim kurup yaşadıkları toplumu da daha yakından tanıma imkânına sahip olabilecek.

Düzenlenen iftar sonrası gençlere projenin detaylarını paylaşan Oktay Yılmaz, “Ramazan ile taçlanmış bir bahar akşamından hayatının baharını yaşayan gençlerimizi, samimiyetle, içtenlikle selamlıyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu iftar ile birlikte güzel bir haberim var. Gençlerimiz artık Yıldırım’da daha çok söz sahibi olacaklar. Hem gençlerimiz hem de ilçemiz için Değirmen Gençlik adını verdiğimiz sosyal bir proje başlattık. Gençlerimiz Değirmen Gençlik projesi ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje üretebilecekler. Yıldırım Belediyesi olarak bizlerde gençlerimizin yanınızda olarak ve destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yıldırım ilçemizde bugüne kadar geleceğimiz olan gençlerimiz için birçok çalışma gerçekleştirdik. Ama bundan sonra fikirlerimizi gençlerimizin enerjileriyle birleştirmeye karar verdik. Gençler, Yıldırım için harekete geçmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Sizleri, kendinizi ve gençliğinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız Değirmen Gençlik projemize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan gençler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerdeki kulüpler gerçekleştirecekleri projelerde Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın desteğini alacakları için mutlu olduklarını belirtti. Programda Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi ile birlikte projeler gerçekleştirmiş üniversite kulüplerine plaket verdi. Ardından dijital yayıcı Adem Metan gençlerle buluştu ve hareketin sürdürülebilirliği noktasında tecrübelerini aktardı. Metan, Haluk Levent’i görüntülü arayarak gençlerle buluşturdu. Gençlerin keyifli vakitler geçirdiği organizasyon, Başkan Oktay Yılmaz’ın gençlerle toplu selfie çekilmesi ile sona erdi.