Dayanaklı şehirlerin tasarım süreci Nilüfer’de ele alındı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Dayanıklı şehirlerin tasarım süreci’ toplantısında, meslek odaları, akademisyenler ve tasarımcılar, afetlere karşı hazırlıklı olmaya yönelik yapılması gerekenleri ele aldı.

2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, şehrin geleceğini Nilüferliler ile tasarlamak hedefiyle çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede geniş katılımlı etkinliklerden biri Nilüfer Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından düzenlenen “Dayanıklı şehirlerin tasarım süreci” konulu toplantıya TMMOB’a bağlı mimar, mühendis ve şehir plancıları odaları, tasarım ofisi çalışanları, üniversitelerden ilgili alandaki akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Toplantıda, Nilüfer’in muhtemel afetlere hazırlık aşamasında yapılması gerekenler ve öneriler ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Tasarım Yılı Danışmanı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Tasarım Atölyesi’nin amacı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Gayelerinin tasarımcılar ve Nilüferliler’i buluşturmak olduğunu ifade eden Ali Faruk Göksu, “Ülkemiz maalesef büyük bir deprem felaketi yaşadı. Etkilerini günlerdir hep birlikte gördük. Ülke olarak bu tarz felaketlere hazırlıklı olmalıyız. Eğer Bursa’da bu yaşanırsa etkileri neler olur bunu gözlemlemeliyiz. Burada yaşama dair küçük adımlarla neler yapabiliriz bunu ele alacağız. Sizin katkılarınız deneyimleriniz çok önemli. Muhtemel hayati risklerin ufak adımlarla düzeltilmesine yönelik neler yapabiliriz bunun beyin fırtınasını yapalım. Burada ortaya çıkacak görüş ve öneriler çalışmalarımıza ışık tutacak” dedi.

Toplantıda Nilüfer Belediyesi İletişim Koordinatörü Dilhun Gökçe Gültekin de ‘Tasarım Yılı’ ve Tasarım Atölyesi’nin çalışmalarına değindi. İlk toplantının deprem ve doğal afetlere yönelik çalışmaları kapsadığını belirten Gültekin, Nilüfer’in ve yaşamın nasıl tasarlanacağının masaya yatırılacağını belirtti.

Toplantıya katılanlar, toplanma alanları, koordinasyon, eğitim ve kanunların uygulanabilirliğine yönelik görüşlerini dile getirdi. Dile getirilen görüşler çerçevesinde oluşturulacak çalışma grupları, belirlenecek yol haritası çerçevesinde toplanarak atılacak adımları ele almaya devam edecek.