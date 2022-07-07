Dansçılar sahnede değil mutfakta yarıştı

Bursa’da bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda katılan yabancı dansçılar, bu kez hünerleri sahnede değil mutfakta gösterdi. Yarışmaya katılan 18 ülkeden 13’ü, ülkelerinden getirdikleri malzemelerle yörelerine ait yemekleri sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Harput Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 18 ülkeden 575 dansçı ve 22 yerli grubun katılımıyla devam ediyor. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan 18 ülkeden 13’ü, ülkelerinden getirdikleri malzemelerle yörelerine ait yemekleri sergiledi. Bursa Gastronomi Derneği’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte dansçılar, sahnede gösterdikleri hünerleri bu kez mutfağa taşıdı. Ülkelerine ve yaşadıkları bölgelere has yemekleri Açıkhava Tiyatrosu’nda oluşturulan mutfakta pişirerek diğer ülke dansçılarıyla paylaşan ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.

Dansları, müzikleri ve renkli kıyafetleriyle her akşam Açıkhava Tiyatrosu’nu şenlendiren yabancı dansçılar, etkinliğe katılanları bu kez adeta gastronomi yolculuğuna çıkardı.