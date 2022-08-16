Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa’da atıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) tarafından düzenlenen ‘’22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası’’ Spor Toto ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla dama severlerle buluşuyor.

Dama’nın Kırkpınar’ı olarak bilinen Türk Daması Şampiyonası Mustafakemalpaşa Belediyesinin özel ilgisiyle yıllardır geniş kitlelere ulaşırken ‘’Dama ile kardeşlik köprülerini kuruyoruz diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm dama severleri şampiyonaya davet etti.

22. Uluslararası Türk Dama Şampiyonası 19-20-21 Ağustos tarihlerinde Kapalı Pazar yerinde gerçekleşecek. 19 Ağustos Cuma günü dama severlerin katılımıyla başlayacak turnuvada birinciye 10 bin lira ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin 500 TL’lik para ödülü şampiyonlarını bekliyor.

Osmanlının Kültür mirası olarak geleceğe taşınan ve gelenekselleşen Türk Damasının ülkemizde ki dama severlerle ilçemizde ki dama severler arasında kardeşlik köprüsü kurduğunu belirten Başkan Kanar ‘’ Güreşin Kırkpınar’ı olduğu gibi damanın Kırkpınar’ı da Mustafakemalpaşa Yerli ve Yabanı binlerce dama severi 22 senedir ilçemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Damanın insanlar arasında iletişimi güçlendirdiğini ve ilk çağlardan beri zihin gelişimi için büyük rol oynuyor. 22 yıldır süregelen bu eşsiz heyecanı, gelecek nesillere öğretiyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her sene artan genç oyuncularımızın katılımıyla gençlerimizin telefon ve bilgisayarlardan kurtulup, milli kültürlerimizden biri olan damaya gönül vermeleri bu özel etkinlikleri daha da anlamlandırıyor. Damaya gönül vermiş, gönül veren tüm hemşehrilerimi bu eşsiz heyecana ortak olmaya bekliyorum” dedi.