Dama turnuvasında büyük ödül İstanbul’a gitti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) işbirliğince düzenlenen Uluslararası Türk Dama şampiyonası finalinde ödüller sahiplerini buldu. 3 gün boyunca süren nefes kesen zekâ mücadelelerine sahne olan şampiyona 9 müsabaka üzerinden yapılan çekişmeli final karşılaşmalarıyla dereceye girenler belli oldu.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından damacıların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada birincilik kupası İstanbul’dan Ogün Tancer’e giderken ikinciliği Nazilli’den Göksel Kaya, üçüncülüğü ise Batman’dan Yusuf Belge elde etti. 22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonasında, birinciye 10.000 TL ikinciye 5.000 TL, üçüncü ise 2.500 TL para ödülü kazandı.

Turnuvada ödül töreninin ardından söz alan Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, “Damanın Kırkpınar’ı Mustafakemalpaşa’da 22 yıldır her yaştan insana ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’ın destekleriyle 22.sine ev sahipliği yaptığımız bu eşsiz organizasyonda dünyadan ve Türkiye’den yüzlerce misafiri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını ön planda tutarak düzenlediğimiz şampiyonada mücadele eden sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, TÜDAF Başkanı Muzaffer Ceylan başta olmak üzere; organizasyonda emeği geçen tüm dama severlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.