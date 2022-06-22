Dağyenice Ultra’da üç yılda büyük başarı

SPX Dağyenice Ultra Trail organizatörleri Osman Argat ve Erçin Çaçan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, üç yılda Türkiye’nin ikinci büyük yarışı haline gelen yarışlara verilen destek için teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen ve üç yıl gibi kısa sürede alanında Türkiye’nin en kalabalık katılımlı ikinci yarışı haline gelen SPX Dağyenice Ultra Trail’in organizatörleri Osman Argat ve Erçin Çaçan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’in de yer aldığı ziyarette Argat ve Çaçan, bu yıl da başarıyla tamamlanan yarışlar hakkında Başkan Turgay Erdem’e bilgi verdi. Türkiye’de 3 gölü görebilen tek trail yarışı olan SPX Dağyenice Ultra Trail’in kısa süre içinde büyük başarıya ulaştığını belirten Osman Argat, “500 aşkın kişiyle başladığımız organizasyona bu yıl bin 500 kişi katıldı. Kısa zamanda bu seviyeye ulaşmak büyük başarı. Bunu hep birlikte başardık. Her yaştan insanın koşabileceği parkurlar mevcut. Hiçbir olumsuzluk yaşamadan bu yılki yarışı tamamladık. Katılan ve takip eden herkes çok memnun kaldı. Dağyenice Ultra dendiğinde insanların aklına artık kalite geliyor” diye konuştu.

Gelecek yılki hedeflerini Başkan Turgay Erdem ile paylaşan Erçin Çaçan da, “Cumhuriyet’in 100. yılında SPX Dağyenice Ultra Trail’e, Gölyazı’yı da dahil ederek 100 K parkuru ve kurumsal takımları da ekleyeceğiz. Gelecek yıl, tam anlamıyla uluslararası yarışa dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başarılarından dolayı Osman Argat ve Erçin Çaçan’ı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, organizasyonun destekçileri arasında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaretin sonunda Osman Argat ve Erçin Çaçan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’e plaket vererek teşekkür etti.