banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yıl sonu piyasalara yaradı
Yıl sonu piyasalara yaradı
Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi
Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi
Meral Akşener’den asgari ücret eleştirisi
Meral Akşener’den asgari ücret eleştirisi
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu

Dağ ilçelerinde doğalgaz sevinci

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e geçtiğimiz yıl doğalgaz veren Bursagaz, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ı da doğalgazla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda dağ ilçelerinde hizmet çıtasının her geçen gün arttığını belirterek, doğalgazla birlikte bölgede yaşam kalitesinin de yükselmeye başladığını söyledi.

BURSA 28.12.2020, 20:00
5
Dağ ilçelerinde doğalgaz sevinci

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e geçtiğimiz yıl doğalgaz veren Bursagaz, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ı da doğalgazla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda dağ ilçelerinde hizmet çıtasının her geçen gün arttığını belirterek, doğalgazla birlikte bölgede yaşam kalitesinin de yükselmeye başladığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya kadar hizmette pozitif ayrımcılık yaptığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri her geçen gün bölgede konforlu yaşama imkan sağlayan hizmetlerle tanışıyor. Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların doğalgaza kavuşma hayali ilk olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında Keles ilçesinde gerçekleşmişti. Keles ilçesine doğalgaz verme töreninde diğer 3 dağ ilçesinin de 2020 yılı içinde doğalgaza kavuşacağı sözü gerçekleşti. Proje kapsamında Bursagaz tarafından üç ilçeye yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırımla 200 kilometrenin üzerinde hat döşendi. 110 kilometre yüksek basınç çelik bağlantı hattı döşenerek Keles’ten sonra Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’a doğalgaz ulaştırıldı. 3 ilçeye gaz arzını sağlayabilmek için toplamda 10 kilometre çelik ve 90 kilometre polietilen hat döşendi. Geçtiğimiz yıl doğalgaz verilen Keles’te de binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Dört dağ ilçesinde toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Dağ ilçelerinin doğalgaza kavuşması nedeniyle sırasıyla Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta gaz verme törenleri düzenlendi. Törenlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Zafer Işık, Orhaneli ve Harmancık Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ile bölge halkı katıldı.

"Hizmet çıtası yükseliyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli ilçesinde düzenlenen doğalgaz verme töreninde yaptığı konuşmada dağ ilçelerinde konforlu yaşam için daha önce ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Bütün dünyanın pandemiyi, ekonomik krizleri konuştuğu bir dönemde Türkiye’de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Allah’a hamdolsun birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Bursa oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Dağ ilçelerinde kalkınmanın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Nitelikli tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden kırsal turizme, altyapı hizmetlerinden ulaşım ve çevre yatırımlarına kadar her alanda canla başla çalışıyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu değişimi ve dönüşümü hep beraber göreceğiz. Bu bölgede hizmet çıtasını her geçen gün daha yükseltmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Sadece doğalgaz ölçeğinde değerlendirdiğimizde az önce bahsedildi 150 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı. Bu öyle 30-40 yılda kendini ikame edebilecek bir yatırım değil. Ama milletimize hizmet etmek, yaşam standartlarını yükseltmek Bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla yatırımların her biri sizlere helal olsun” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da, bölge için hayal olan birçok projenin gerçekleşmesine katkı koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve doğalgaz yatırımını bölgeye kazandıran doğalgaz şirketi yetkililerine teşekkür etti. Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ın gazla buluşturma törenlerinde Başkan Aktaş ve protokol üyeleri meşaleleri yakarak, ilk gazı ateşlemiş oldu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12