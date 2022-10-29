Cumhuriyet’in 99. yılı Nilüfer’de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı, Nilüfer’de on binlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. FSM Bulvarı’nı baştan sona dolduran Cumhuriyet sevdalıları bir kez daha Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını haykırdı. Yürüyüş sonrasında Mor ve Ötesi gurubunun senfonik konseri de bayram sevincini pekiştirdi.

Nilüfer bu yıl bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, adına yakışır bir coşku ve yoğun bir katılımla kutladı. Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümünde on binlerce kişi bir kez daha Cumhuriyet’i sonsuza dek koruyacaklarının sözünü verdi. Nilüfer Belediyesi’nin gelenekselleşen Cumhuriyet Yürüyüşü, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Acıbadem Kavşağı’nda başlayan yürüyüşte her yaştan kişi ellerinde bayraklarla yer aldı. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bulvar boyunca marşlar söyleyen ve sloganlar atan vatandaşlar, omuz omuza gerçekleştirdikleri yürüyüşte hep birlikte Cumhuriyet sevincini paylaştı. Coşku içinde geçen yürüyüş hastane alanında tamamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yaparak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet’i ikinci yüzyıla taşımanın gururunu paylaştıklarını söyledi. Her 29 Ekim’de geçmişle gurur duyduklarını ifade eden Başkan Erdem, “Kuru kuru bir gururlanma değil bu. Geleceğe ışık tutacak olanın, geçmişte ortaya konan vizyon olduğunu çok iyi biliyoruz. İmkansızı başaran ve tarihin en büyük devrimlerini yapan atalarımızla gurur duyuyoruz. Onlar ki; Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaşan emperyalistlerin bu coğrafyadaki hayallerini yıktılar. Cumhuriyet sadece savaş meydanlarında kazanılmış bir zafer değildir. Aynı zamanda hayatın her alanını kapsayan bir zihniyet devrimidir” dedi.

Aydınlanma zihniyetiyle atılan adımlardan bugün bile rahatsızlık duyanlar olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, bunlara aldırmadan akıl ve bilimin ışığında ilerlemeye 2. yüzyıla emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Erdem, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığa kavuşmuş, gelişmiş uygar bir toplum olarak geleceğe taşınması Atatürk’ün bize vasiyetidir. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Atamızın vizyonunu bir adım daha ileri taşıyabilmek için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte ortak akılla tasarlayacağız. Bu bilinçle biz Nilüfer Belediyesi olarak 2023 yılını ‘İkinci yüzyıl için tasarım yılı’ ilan ettik. Cumhuriyet hepimize çok şey verdi. Sıra bizde. Geleceği kazanabilmek için ilk şart umudu kaybetmemektir. İnanın o zaman umudu başka ülkelerde aramanıza gerek kalmayacak sevgili gençler. Biz güzel günlere inanıyoruz. Güzel günler göreceğimizi biliyoruz. Büyük şairin dediği gibi, bu topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Ben 99 yıl sonra bugün hala yol göstericimiz olan Cumhuriyet’i bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum” diye konuştu.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından Mor ve Ötesi gurubu sahne aldı. Sevilen grubun senfonik konserine Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Korosu eşlik etti. Grubun verdiği muhteşem konser, alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin de Cumhuriyet Bayramı’nda Nilüfer’de ağırlanmaktan çok mutlu olduklarını belirterek “Bayramı Nilüfer’de yaşamak çok güzeldi” diyerek bir başka konserde buluşmak üzere Bursalı hayranlarına veda etti.