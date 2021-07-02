Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs Orhangazi’de gözaltına alındı

Bursa’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İrfan Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan’a hakaret ettiğini tespit etti. Aydın’a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi’deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.