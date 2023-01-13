Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya geliyor

Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da en güzel şekilde ağırlamak için hazır olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız, 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü saat 13.00’te Gökdere Meydanı’nda Bursalı Hemşerilerimizle buluşacak. Diğer programların taslağı ise önümüzdeki günlerde oluşturulacak” dedi.