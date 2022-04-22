Çöpe değil, modaya dönüşen ürünler

’Sıfır Atık’ çalışmalarında sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en çalışkan ve farkını ortaya koyan belediyelerinden olan Mustafakemalpaşa’da çöpten sanat eserine dönüşen ürünler büyük beğeni topluyor.

Çevreci kimliği, yürüttüğü sıfır atık projeleri ile çevreci belediyeler arasında adını ilk sıralara yazdıran Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, özel ve önemli günlerde yapılan afiş, pankart, brandaları yeniden değerlendirerek, kullanıma hazır bez çantalar haline getirdi. Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından yeniden değerlendirilip hazırlanan çantalar, hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlanması hedeflenirken, yeni alışveriş çantaları ile plastik poşet kullanımının azalması hedefleniyor.

Dikim atölyelerini ziyarette bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan ’Sıfır Atık’ projelerine belediyemiz olarak uzun süredir desteklerimiz devam ediyor. Etkinliklerde, organizasyonlar hazırlanan branda afiş ve pankartların değerlendirilip yeniden kullanmaya hazır hale gelmesi beni çok mutlu etti. Bu tarz projeleri destekliyorum. Zira yaşadığımız çevre hepimizin her şey geri dönüştürülebilir, afişlerimiz brandalarımız artık çöp değil, kullanılabilir alışveriş poşetleri haline dönüşüyor. Öğrencilerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.