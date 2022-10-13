ÇOMÜ’de Teknoloji Elçileri Projesi Paneli gerçekleşti

Çanakkale Teknopark, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM), ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Çanakkale Teknoloji Geliştiricileri ve Girişimcileri Derneği işbirliğiyle organize edilen Teknoloji Elçileri Projesi Paneli Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Birçok öğrenci topluluğunun görev aldığı, teknoloji ve inovasyona ilgi duyan gençlerin sosyolojik, psikolojik ve teknik olarak desteklenip, her bir öğrencinin proje odaklı düşünen ve girişimci ruhlu birer birey olmasının amaçlandığı Teknoloji Elçileri Projesi paneline; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Pelin Kanten ve Prof. Dr. Okhan Akdur, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, ÇOBİLTUM Müdürü Prof. Dr. Sermet Koyuncu, Çanakkale İŞKUR Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmalarını sırasıyla ÇOBİLTUM Müdürü Prof. Dr. Sermet Koyuncu, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat yaptı. ÇOBİTUM Müdürü Prof. Dr. Sermet Koyuncu yaptığı konuşmada üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetlerini yürüttüğünü, bilimsel yayınlar ve patentler üretip bu çalışmaların teknolojiye uyarlanması için çalışmalar geliştirdiğini ifade ederek ÇOBİLTUM hakkında bilgiler verdi.

Dünyada akademik gelişimi üst düzeyde olan birçok üniversiteye bakıldığında ar-ge ve inovasyon kültürünün oturduğunun görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sermet Koyuncu, “Bu bağlamda üniversite bünyesinde üretilen çalışmaların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ülkelerin kalkınmasında lokomotif rol üstlendiği de açıkça görülmektedir. Buna bağlı olarak ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesi için üniversite sanayi işbirliğinin önemi gün geçtikçe daha da artıyor. Son dönemde ülkemizin de arasında olduğu biyoteknoloji ve enerji alanındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyoruz” dedi. Koyuncu, ÇOBİLTUM olarak en büyük amaçlarının genç araştırmalara ve öğrencilere ar-ge kültürünü kazandırmak olduğunun vurgusunu yaptı ve Teknoloji Elçileri Projesi’ne desteklerinden dolayı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a, Teknopark Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil ile proje de emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

“Her birininiz bizim için birer girişimcisiniz” diyen Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, günümüzde yaşanan dijital dönüşüm ile bu dönüşüm devam ederken dünyada ve ülkemizde Teknoparkların geldiği noktalardan bahsetti. Çanakkale Teknopark olarak tamamladıkları, yürüttükleri ve planladıkları faaliyetlere değinen Doç. Dr. Erkan Bil, “Dünyada ve Türkiye’de dijital dönüşüm son sürat yoluna devam ederken teknoparklar bu dönüşümün en önemli paydaşları haline geldi. Biz de dijital dönüşüm bağlamında Çanakkale Teknopark olarak hem bölgemiz hem de girişimcilerimiz için birçok program yürütüyoruz. Bunların en önemlileri Facebook İstasyon Çanakkale İş İstasyonu, Protothinks Prototip Merkezi ve Dijital İçerik Geliştirme Merkezi projelerimizdir. Projelerimizle bölgemizdeki girişimcilerin dijital dönüşüm süreçlerini sağlıklı yürütebilmeleri için destekliyoruz. Bu bağlamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen IEEE ÇOMU Student Branch’e, Google Developer Student Clubs’a, İş Kulübü Topluluğu’na, Dijital Oyun Sanatları Topluluğu’na, Eğlenceli Projeler Topluluğu’na ve ÇOMU Elektronik Sporlar Topluluğu’na teşekkür ediyor, etkinliğin öğrencilerimiz açısından verimli geçmesini diliyorum” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, toplantıda bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli gençler teknolojinin esiri olmadan teknolojiyi kendinizi geliştirecek bilgiyi aramak için kullanmalısınız. Bilgi evrenseldir ve nerede olursa arayıp bulmalıyız. Dünya o kadar büyük bir teknolojik dönüşüm içinde ki bu gelişime ayak uydurmak için çok çalışmak gerekiyor. Ar-ge, teknoloji, enerji konusunda büyük bir yarış içerisindeyiz. Gençlerle bu anlamda bir arada olmak, sizlerin gözlerindeki o pırıltıyı görmek, sizlerin teknoloji, inovasyon ve ar-ge gibi konularda hayal kurduğunuzu görmek beni çok mutlu ediyor. Siz gençlerde; enerji, heyecan, motivasyon olmadan bu alanlarda ilerlemek çok kolay değil. Kurduğunuz hayallerin peşine düşün. Çünkü hayali, amacı, hedefi olan insan mutludur. Üniversite olarak teknoloji geliştirme, inovasyon konularında ciddi çalışmalar yapıyoruz. İsteğimiz bu çalışmaların çoğalması ve öğrencilerimizin bu çalışmalar içerisinde daha fazla yer almaları. Gelecek çalışanındır. Her kişi mutlaka çalışmasının karşılığını alacaktır. Bu çalışma hayatında da öğrencilikte de böyledir. Dolayısıyla emek her şeyin başındadır. Bu duygu düşüncelerle projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Açılış konuşmalardan sonra Teknoloji Elçileri Projesi’nde yer alan toplulukların başkanları bilgilendirme konuşması yaptı. Ardından Çanakkale İŞKUR Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Polat ve Rektörlük Enformatik Bölümü Öğr. Gör. Zafer Karadayı’nın sunumlarının yer aldığı panele geçildi.