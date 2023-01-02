Bursa Büyükşehir Belediyesi, glütensiz ürünler ile desteklediği çölyak hastalarına doğum günü sürprizi hazırladı. Diyetisyen gözetiminde glütensiz ürünler kullanılarak hazırlanan yaş pastalar, sisteme kayıtlı 800 çölyak hastasına doğum günlerinde ulaştırılacak ve çölyaklılar da artık doğum günlerini gönül rahatlığı ile kutlayacak.

Engelliler başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı gruplarına yönelik ayrıcalıklı etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak etkinliğe imza attı. Farklı zamanlarda glütensiz gıda paketleri ile desteklenen, “glütensiz aşure” etkinliği ile Muharrem Ayı’nın maneviyatını yaşama imkanı tanınan çölyak hastaları için şimdi de “Pastam Glütensiz Olsun” projesi hayata geçirildi. Glüten içeren gıdaları tüketmeleri halinde ciddi sağlık sorunları yaşayan, bu nedenle genellikle doğum günlerini pasta kesmeden kutlayan çölyak hastaları, proje ile doğum günlerini artık yaş pasta keserek kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Çölyakla Yaşam Derneği envanterine kayıtlı il genelindeki toplam 774 çölyak hastasının kapısı doğum günlerinde çalınacak ve Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen glütensiz ürünler kullanılarak özenle hazırlattığı yaş pastalar ikram edilecek. Proje ile yeni konulacak tanılarla birlikte, her yıl 800 çölyak hastasının doğum gününün kutlanması planlanıyor.

İlk pasta Başkan’dan

Projenin ilk yaş pastası, Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastaları için tahsis edilen Merinos Park’taki Glütensiz Yerim Kafede hazırlandı. Diyetisyen Serenay Bölükbaşı nezaretinde şefler tarafından hazırlanan ilk glütensiz yaş pasta, 1 Ocak doğum tarihli çölyak hastası 16 yaşındaki Duru Sağlampınar’a hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin doğum günü sürprizine, bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay da katıldı. Pastanın mumlarını Duru ve ikizi Doruk ile birlikte söndüren Başkan Aktaş, Bursa’daki tüm özel gereksinimli vatandaşlarda olduğu gibi çölyak hastalarının taleplerini karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, ikiz kardeşler Duru ve Doruk’un doğum günlerini kutlayıp, onlara çeşitli hediyeler verdi. Çölyak hastalarının glütene duyarlılıkları yüzünden özellikle beslenme açısından çeşitli kısıtlamalara maruz kaldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çölyak hastalarımız doğum günlerini genellikle pasta kesmeden kutluyorlar. Biz de yeni yıla ‘Pastam Glütensiz Olsun’ projesiyle girdik. Çölyak hastalarımız da doğum günlerinde pasta kessin ve o hazzı yaşasın istedik. Yeni yılın ilk gününde evlerine misafir olduğumuz Duru kızımız ve ikizi Doruk’a sağlık, sıhhat dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Glütensiz ürünlerin pahalı olması yüzünden doğum günlerinde pasta yemeğini belirten Duru Sağlampınar ise “Bu sürpriz beni gerçekten çok mutlu etti. Aynı zamanda, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak adına da güzel bir proje. Bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje çerçevesinde doğum günü 1 Ocak olan 4 çölyak hastasına daha glütensiz pastaları ulaştırılırken, hastalıkla geç tanıştığını belirten çölyak hastası Ümran Keleş de Büyükşehir Belediyesi’nin doğum günü sürprizinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Keleş, hassasiyeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.