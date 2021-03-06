Çocuklara ambulans hizmetleri tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi, anaokulu öğrencilerini ambulans ile verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi. Çocuklar, ambulans türleri, verilen hizmetler ve kullanılan tıbbi malzemeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Anaokulların 5 ve 6 yaş grubunda yer alan 35 öğrenci, Nilüfer Belediyesi’nin hasta nakil ambulansını yakından tanıdı. Hasta nakil ambulansında görevli Paramedik Teknikeri Kerem Tosunoğlu, öğrencilere hasta nakil ambulansının verdiği hizmetler hakkında detaylı bilgi verirken, ambulansta yer alan tıbbi malzemeleri de tanıttı. Acil yardım ambulansının kırmızı şerit, hasta nakil ambulansının da mavi şeritli olduğunu belirten Tosunoğlu, hasta nakil ambulansının kullanım alanından dolayı tam donanımlı bir ambulans olmadığını söyledi.

Defibrilatör, şok cihazı, aspiratör, oksijen, ilk yardım çantası ve sedye çeşitlerini yakından gören çocuklar, hasta nakil ambulanslarının, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanıldığını da öğrendi. Minik çocuklar, merak ettiği sorulara da yanıt buldu.