Çocuklar okul için moral depoladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar, yeni eğitim dönemi öncesindeki son hafta sonunda bol bol eğlenip, moral depoladı. Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu şenlikte küçük hayranlarına kitap imzalarken, çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla Merinos Park’ta yapıldı. Parkın Güney Kapısında Büyükşehir Bandosu eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne tahta bacak, kanguru bacak ve animatörler ile çizgi film karakterlerinin maskotları renk kattı. Bu yıl “Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı” temasıyla yapılan Çocuk Şenliği’nde üç yıldır Bursalı minikleri yalnız bırakmayan Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu, bu yıl da çocuklarla buluştu. Kral Şakir maskotları ve müzikleri ile renklenen şenlikte Yaşaroğlu, çocuklar için kitaplarını imzaladı.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları, özel sektör ve Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından hazırlanan 70 stantta çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmaları yapıldı. Deprem bilinçlendirme kitapları boyama atölyesi, kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi, tasarruf özendirme atölyesi, sağlıklı beslenme atölyesi ve okçuluk atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar dolu dolu bir gün geçirdi. Sihirbaz, Palyaço, Jonglör Animasyon gösterileri, Yüz Boyama Etkinliği, Karagöz Hacivat Gösterisi, Çevre Bilinci Sergisi, Zumba Etkinliği, Mini Satranç Oyun Parkurları ile çocuklar yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı.

"Çocuklarımızın yanındayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız da, çocukların eğlencesine ortak oldu. Alandaki stantları gezen Yıldız, GUHEM standında kağıttan uçak yapıp, daha sonra düzenekte uçurmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak, daima çocukların, gençlerin yanında yer aldıklarını hatırlatan Yıldız, "Çocuk kütüphanesinden okullardaki spor etkinliklerine, tiyatrodan çocuk dergisine varıncaya kadar birçok faaliyetle çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak her türlü desteği sağlıyoruz. Çocuklarımıza şehrimizi gezdiriyoruz, kayak ve yüzme öğretiyoruz, masal günleri düzenliyoruz, şenlikler yapıyoruz, sporu ayaklarına taşıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayacak olan fiziki yatırımları da hayata geçiriyoruz. Bizim bütün bu projelerle amacımız; çocuklarımızın duygu, düşünce, dil ve hayal dünyalarının gelişmesi; gönüllerinde ve hafızalarında canlıya ve doğaya karşı duyarlılıkların oluşturulup davranışa dönüştürülebilmesidir. Bu şenlik de çocuklarımızın sosyalleşmesi ve eğlenebilmesi için güzel bir organizasyon" diye konuştu.

Çocuk şenliğinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Varol Yaşaroğlu ise, “Çok mutluyum. Daha önceki senelerde de katıldım, özelikle bu şenlikler efsane oluyor gerçekten. Bu sene de acayip bir coşku var. Kral Şakir’le burada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bursa’nın kurtuluşunu da aynı zamanda kutluyoruz. İnanılmaz mutluyum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.