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Çocuklar Nilüfer’de teknolojiyi öğreniyor

Nilüfer İnovasyon Merkezi’ne bağlı Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri’nde çocuklar teknoloji konusunda eğitim alıyor.

BURSA 20.02.2022, 13:48
Çocuklar Nilüfer’de teknolojiyi öğreniyor

Nilüfer İnovasyon Merkezi’ne bağlı Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri’nde çocuklar teknoloji konusunda eğitim alıyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer İnavosyan Merkezi’ne bağlı Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri, Karaman ve Fethiye’de eğitimlerini sürdürüyor. Ahşap şekillendirme, 3 boyutlu tasarım ve modelleme, kodlama ve robotik başlıkları altında düzenlenen etkinliklere 2020 yılından bu yana 471 çocuk katıldı. 2022 yılında da yönünü dijital dünyaya çeviren merkez, bu konu hakkında kapasite ve farkındalık artırıcı “Dijital Okuryazarlık- Dijital Vatandaşlık, İnternet Radyoculuğu-Podcast, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Metaverse Temelleri E-Ticaret, Büyük Veri (Big Data) /Veri Madenciliği, Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Etik Hacker, Arttırılmış Gerçeklik, Futurizm (Gelecek Bilgisi), Algoritma ve Programlama Temelleri, NFT Eğitimi (Değiştirilemez Belirteçler) Mobil Uygulama Geliştirme, Nesnelerin İnterneti” eğitimleri planlıyor.

Atölye Nilüfer Fethiye’de kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem belgelerini takdim etti. Başkan Erdem yaptığı konuşmada, “Bugün izlediğimiz tabloda sonra bakıyorum bizim nesil gerçekten teknolojinin bu kadar hızla ilerlemesine çok fazla ayak uyduramamış. Görüyorum ki inanılmaz şeyler oluyor. Bizim zamanımızda internete erişim konusu bile büyük bir olaydı. Şimdi çocuklara baktığımız zaman meteverste bir seyehat etmeyi ve onun üzerinde hayal dünyası içerisinde seyahat etmeyi hedefliyorlar. Bu inanılmaz bir gelişme dolayısıyla biz bu işe başlarken ‘Yeni nesil Nilüfer’ diye başladık ve gençlerimizi, çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmak için çaba sarf ettik” dedi.

“Bugün bunu ürünleri görmemiz için yapmış olduğumuz bu çabaların sonucu gençlerimizin teknolojiye bu kadar çabuk ulaşmaları ve bu anlamda yapmış oldukları çalışmaları görünce gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum” diyen Başkan Erdem, “Bu nesil bizim geleceğimizi hazırlayacaktır. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla eğitimler konusunda birçok alanda sıkıntı yaşadık. İnsanlar, çocuklar evden eğitime ulaşmaya çalıştılar. Biz onlara her türlü imkanı sağladık. Kadın, çocuk akademimizde bilgisayar odalarımız var. Hem kırsal mahallelerimizde ki çocukları internete ulaşmaları konusunda bir çaba sarf ettik. Bugün bütün mahallelerimizde ücretsiz olarak internete ulaşabiliyorlar. Burada iki tane kodlama atölyesi kurduk ve kodlama atölyelerinde çocuklarımız artık robotik çalışmalarla ya da tasarımlarla kendi yapmış oldukları tasarımlarla artık bu teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyorlar. 30 çocuğumuz bu dönem atölyelerimize katıldılar ve bugün onlara hem sertifikalarını verdik hem de yapmış oldukları çalışmaların bugüne kadar neler olduğuna birlikte baktık” diye konuştu.

Başkan Erdem sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yaş grubundaki çocukların bu alandaki çalışmalarının, bizim geleceğimiz ki ileri teknoloji konusunda, endüstriyel atılımlara birer olanak sağlayacağını düşünüyorum. Bu bir ilk aşama. Tabii bu çocuklarımız sonra yetişecekler ve bunların eğitimlerini alarak Türkiye’deki teknolojinin gelişmesinde büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın bu denli başarılı, becerili işlerini görünce gerçekten çok mutlu oldum. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Gençler için, çocuklarımız için, teknoloji için, teknolojiye ulaşmaları için elimizden ne gelirse her türlü katkıyı, yardımı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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