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Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

29 EKİM GÜNÜ GEMLİK SOKAKLARINA ÇIKAN GAZETECİ ÇOCUKLAR, İLÇENİN SOKAKLARINDA CUMHURİYETİN İLANINI MÜJDELEDİ.

BURSA 29.10.2020, 12:35
Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

29 Ekim günü Gemlik sokaklarına çıkan gazeteci çocuklar, ilçenin sokaklarında cumhuriyetin ilanını müjdeledi.

Gemlik Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı sabahında ilçede yaşayanlara nostaljik bir sürpriz hazırladı. Belediye ekiplerince hazırlanan “Gurur” isimli gazete, özel kıyafetler giymiş çocuklar tarafından sokaklarda ücretsiz olarak dağıtıldı. Çocukların “yazıyor, cumhuriyetin yazıyor” diyerek duyurdukları gazetede Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili söylev ve demeçleri, Gemlik’te eski bayram kutlamaları, Atatürk’ün Gemlik ziyaretleri ve yine açılışı Atatürk tarafından yapılan Sunğipek fabrikası hakkında haberler yer aldı. Gazete Gemlikliler tarafından ilgiyle karşılandı.

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