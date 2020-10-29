Çocuklar “Cumhuriyet”i haber verdi

29 Ekim günü Gemlik sokaklarına çıkan gazeteci çocuklar, ilçenin sokaklarında cumhuriyetin ilanını müjdeledi.

Gemlik Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı sabahında ilçede yaşayanlara nostaljik bir sürpriz hazırladı. Belediye ekiplerince hazırlanan “Gurur” isimli gazete, özel kıyafetler giymiş çocuklar tarafından sokaklarda ücretsiz olarak dağıtıldı. Çocukların “yazıyor, cumhuriyetin yazıyor” diyerek duyurdukları gazetede Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili söylev ve demeçleri, Gemlik’te eski bayram kutlamaları, Atatürk’ün Gemlik ziyaretleri ve yine açılışı Atatürk tarafından yapılan Sunğipek fabrikası hakkında haberler yer aldı. Gazete Gemlikliler tarafından ilgiyle karşılandı.