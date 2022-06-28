Çocuklar çevreye kulak verip, hayallerini resme döktü

Nilüfer 7. Caz Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Çevremize Kulak Verelim’ atölyesine katılan çocuklar, duymak istedikleri sesleri hayal edip hayallerini keçeye yazı ve resimlerle aktardılar.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer 7. Caz Festivali’nde konserlerin yanı sıra farklı atölye çalışmaları da yapılıyor. Bu çerçevede çocuklar farklı bir etkinlikte buluştu.

Yürütücülüğünü görsel sanatçı Güneş Terkol’un üstlendiği ‘Çevremize Kulak Verelim’ adlı iki atölye düzenlendi. Gölyazı Kültürevi ve Meteor | Balat Kültürevi’nde gerçekleşen atölyeye 10-14 yaş arası çocuklar katıldı. Çocuklara ses ve hayatın ritmini anlatan Terkol, çevreye kulak vermelerini istedi.

Çocuklardan gözlerini kapatarak çevredeki seslerin nereden geldiğini hayal etmelerini isteyen Güneş Terkol, “Atölye çalışmasında dünyayı duymak istediğimiz seslerle hayal edeceğiz. Hangi seslere kulak vereceğimizi, hangilerini duymak isteemediğimizi beraber düşünelim. Ses dinlemek bizi günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaştırır. Ses hayatın içindedir ve onlarla barışık olmamız gerek. Her ses insanı farklı şekilde motive eder. Bazen içimizdeki sesi dinlemek için yaşam biçimimizde değişik rotalar oluşturmak gerekir” dedi.

Atölyede, gözlerini kapatıp çevredeki seslere kulak veren çocuklar, ardından da dünyayı duymak istedikleri seslerle hayal ettiler. Çocuklar daha sonra da bu hayallerini keçeye yazı ve resimlerle aktardılar.