Çocuk başkanın önceliği çevre oldu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir günlüğüne de olsa koltuğunu Alara İlkokula öğrencisi Görkem Dinç’e devretti. Başkan koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Görkem’in talimatlarının büyük kısmı çevrenin korunmasına yönelik oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Alara İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Alara İlkokulu Müdürü Mehmet Pektaş ve öğretmen Yasemin Kaymaz ile birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret eden 4. sınıf öğrencileri Görkem Dinç, Damla Yıldız ve Halime Nida Deler, önemli mesajlar verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Osman Ayradilli ve Adem Vural’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Turgay Erdem, makam koltuğunu Görkem Dinç’e devretti. Nilüfer’de yapımı devam eden projelerin son durumu hakkında Osman Ayradilli’den bilgi alan Görkem Dinç, Nilüfer’deki tüm çocuklar adına taleplerini de dile getirdi.

Çevre ve doğa bilincinin aşılanması amacıyla çocuklara yönelik faaliyetler düzenlenmesi, sokak hayvanlarının korunması, su kaynaklarının korunması, Nilüfer Çayı’nın temiz akması, hava kirliliğine neden olan fabrikaların cezalandırılması,sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin mahallelerde düzenlenmesi, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için okullarla iş birliği yapılması talimatlar veren Görkem Dinç, iklim kriziyle mücadele konusunda da çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Görkem Dinç, “Dileğim, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde her günü bayram coşkusu ile yaşamalarıdır” dedi.

Öğrencileri ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi’nin genç ve çocuklara yönelik yaptığı hizmetleri paylaştı. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını bildiklerini, çalışmaları bu yönde yaptıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, projelerde çocukların fikirlerine de her zaman önem verdiklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara çok güveniyordu. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz, cumhuriyeti ilelebet yaşatacak olan da sizlersiniz. Atatürk’ün izinde, araştıran, sorgulayan ve başarılı bireyler olacağınıza inancım tam. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.