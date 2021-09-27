Çoban köpekleri İnegöl’de yarıştı

İnegöl Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali’nin finalinde, festival alanında çoban köpekleri Yarışması düzenlendi.

Burada ırklar arası en güzel köpekler jüri tarafından belirlenerek ödüllendirildi. İnegöl Belediyesi uhdesinde, İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde bu yıl şehirde bir ilk olarak Türkiye’nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali düzenlendi. 3 gün süren festivalde 120 padok alanında 25 farklı ırktan 750 hayvan sergilenirken, aynı zamanda festival süresince çeşitli yarışma ve eğitim seminerleri de yapıldı.

Festivalin finalinde ise çoban köpekleri Yarışması ile gerçekleştirildi. Pek çok farklı ırkta çoban köpeğinin görücüye çıktığı ırklar arası güzellik yarışmasında, jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Derece alan çoban köpekleri, festival alanında madalyalarını aldı. Yarışmada ilçe protokolü de hazır bulundu. Ödül töreninde 1’inci olan köpeğe madalyasını takmak için sahneye gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün buraya uzaktan yakından gelen katılımcılarımız var. Bu işlere emek veren arkadaşlarımız var. Başta Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneği başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu festival eksikleriyle, güzellikleriyle bir ilk olmuş oldu. Bundan sonrasını da geliştirerek daha iyisini, daha güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşma sonrası dereceye giren çoban köpeklerine madalyaları takdim edildi.