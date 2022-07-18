banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Cirit geleneği Büyükşehir’le yaşatılıyor

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yaşatılıyor.

BURSA 18.07.2022, 12:45
Cirit geleneği Büyükşehir’le yaşatılıyor

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan Cirit, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yaşatılıyor.

Bursa’da sporun her branşına önemli destekler veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması için de gerekli her türlü katkıyı sağlıyor. Büyükşehir belediyesinin sponsorluğunda Gölbaşı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atlı Cirit müsabakası düzenlendi. Cirit sporun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen yarışta, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü ile Yıldırım Atlı Cirit Okçuluk Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Cirit meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği çekişmeli karşılaşmayı, Kestel Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü kazandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu