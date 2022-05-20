Çınarönü yeni cazibe merkezi olacak

Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem modern bir yaşam alanı oluşturacak hem de Yıldırım’a değer katacak önemli bir yatırımı ilçeye kazandıracak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Çınarönü Mahallesi Rezerv Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’ tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım’da sürdürülen kentsel dönüşüm hamlesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, dönüşümün bir tercihten ziyade zorunluluk olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda 2022’yi Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Yılmaz, özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle gerçekleştirilen dönüşüm hamlesinde temel önceliklerinin ‘gönüllülük’ olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından istenilen sonuçların alınamamasının merkezinde imar ve planlama ile ilgili problemler yer alıyor. Bu sorunlar çözüme kavuşturulunca kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel de kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Biz bir taraftan bunun için çalışırken diğer taraftan da vatandaşlarımızın rızasını alacak, onları mutlu edecek dönüşüm projeleri hazırlıyoruz. Bu çerçevede 2022’de 30 bin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı yapacağız” dedi.

Yıldırım’ın 3’te biri yenileniyor

Yıldırım’da 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alan olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019-2022 döneminde 184 hektarlık alanda planlama çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “Tapu yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında 651 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak beş yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yıldırım’ın iki kere kazanacağını aktaran Başkan Yılmaz, “Çınarönü mahallemiz, yıllar boyunca devam eden düzensiz göç ve plansız yapılaşmadan en fazla muzdarip olan bölgelerimizden. Burada 13 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz proje ile modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Proje çerçevesinde 262 konutun yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları yer alacak. Bu proje bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza örnek teşkil ederek, dönüşüm hamlemize ivme kazandıracak” ifadelerini kullandı.

Mollaarap sorunu çözüldü

Çınarönü Mahallesi’nde gerçekleştirilecek projenin sadece bölge için değil, Yıldırım ve Bursa için önemli kazanımlar sağlayacağını dil getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Mollaarap Mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Yıkım sonrası Mollaarap Mahallemizde; içerisinde restoran, seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı, çim amfinin yer aldığı Hünkâr Korusu Projesi’ni hayata geçireceğiz. Böylece Hem Çınarönü’nde modern bir şehir oluşturacağız, hem de buradan elde edilen kaynaklar ile ilçemize, şehrimize değer katacak önemli bir yatırımı Yıldırım’a kazandıracağız” dedi.