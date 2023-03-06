Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi 1 yıl içerisinde tamamlanacak

Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 15 seviyesinde olan projenin 1 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin kentsel dönüşümün bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak değerlendirilmesi gerçeğini bir defa daha gösterdiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşümün hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentleri günümüz şehircilik anlayışından uzak olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu yapılaşma her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Bu durumu sağlayarak insanlarımıza güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım’ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Mollaarap Mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık” dedi.

Yıldırım’da her mahallenin her bölgenin kendine farklı sosyal ve ekonomik özellikleri bulunduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerini hazırlarken bu özellikleri esas aldıklarını vurgulayarak, “Yıllar boyunca devam eden düzensiz göç ve plansız yapılaşmadan en fazla mustarip bölgelerimizden olan Çınarönü Mahallemizde 20 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz proje ile modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Proje çerçevesinde 13 dönümlük alanda 262 konut ve 8 dükkân, 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları yer alacak. Yaklaşık yüzde 15’ini tamamladığımız ve 2024 Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu projemiz bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza örnek teşkil ederek, dönüşüm hamlemize ivme kazandıracak” diye konuştu.