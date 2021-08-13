Çığlık attıran ağaç

Bursa’da, şehrin göbeğinde ağaç kılığına giren genç, yanından geçenlere çığlıklar attırdı. Saksıyla birlikte âniden hareket eden "ağaç adam"dan korkup kaçanlar kameralara yakalandı.

Fomara Meydanı’nda askerî elbise satan bir dükkânın önünden geçen vatandaşlar, çığlık atarak oradan uzaklaştı. Dükkânın önünde kocaman bir saksının içine girerek, kendini ağaç dallarıyla kamufle eden şahıs, şakalarıyla yoldan geçenleri korkuttu. Birden saksıyla birlikte hareket eden ağacı fark edenler korkuyla kaçıştı. Etrafta olayı fark eden gençler ise cep telefonları ile bu ânları kayda aldı. Şakacı genç, kendisini kayda alanlara, şakasını mahvettikleri için sitem etti.

Yoldan geçen dikkatli bir yaşlı adam ise, "Beni korkutamazsın, hareket ettiğini gördüm" diyerek, şakacı gence takıldı. Şakacı genç, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.