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Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde çıkan yangında hayvanlar için hazırlanan 6 bin adet saman balyası yandı.

BURSA 29.07.2021, 10:34
Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
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Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde çıkan yangında hayvanlar için hazırlanan 6 bin adet saman balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde çıkan yangında Barcın köyünde yaşayan çiftçi Sabri Özcan’ın hayvanlarına vermek için hazırladığı 6 bin saman balyaları yanarak küle döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yenişehir belediyesine ait 6 araç ve köylülerin müdahale ettiği yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yanan samanların piyasa değerinin 120 bin lira olduğu belirtildi. Olay yerine giden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ffaÜzgünüz çiftçimizin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı saman balyaları çıkan yangında küle döndü. Tek tesellimiz her hangi bir canlıya zarar gelmemesidir. Her zaman olduğu gibi zor durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” diye konuştu.
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