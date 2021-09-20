Çiftçilerin toprak analizini İnegöl Belediyesi yaptıracak

Verdiği desteklerle şehrin tarımsal değerlerini güçlendiren İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Talep eden tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizi, İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılacak.

İnegöl Belediyesi, tarımsal anlamda yeni bir projenin daha startını veriyor. Daha nitelikli üretim adına büyük önem taşıyan toprak analizi konusunda bir laboratuvarla anlaşma sağlayan İnegöl Belediyesi, meyve bahçeleri için en az 3 dönüm, tarla bitkileri için de en az 10 dönüm üretim yapılan tarlaların toprak analizini çiftçilerin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak yaptıracak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte tarım komisyonu üyeleri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak’ın hazır bulunduğu basın toplantısında, muhtarlar organizasyonuyla yapılacak uygulamanın detayları paylaşıldı. Bugün bir yeniliği duyurmak üzere toplandıklarını ifade eden Başkan Alper Taban, “Malumunuz tarımla ilgili atmış olduğumuz belirli adımlar var. Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk, beraberinde burada yaklaşık 155 civarında üyemiz var. Soğuk hava tesisini hayata geçirdik. Sonrasında yine farklı ve yeni ürün ekilişleriyle ilgili bir çabamız var. Bunları özellikle çiftçimizin önüne koymak istiyoruz. Bir yaban mersinini buna örnek gösterebiliriz. Şehrimizde Tuzla Mahallemiz, oradaki hemşerilerimiz hep vardı ama bir yaban mersini yoktu. Bugün orada bir girişimci sayesinde köyümüz yaban mersini köyü olarak anılmaya başladı. Öncelikli olarak tabi fırsatları kovalamak, takip etmek lazım. Belediyeler ve yerel yönetimler de bu anlamda mihmandarlık edebilir, bu sürece katkı sunabilir. Bizler de gerçekten elde ettiğimiz bütçelerin doğru anlamda kullanılmasını istiyoruz. Daha önce vermiş olduğumuz desteklere ilave olarak bugün yine çiftçimize toprak analizleriyle ilgili destek olmak istiyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi olarak tüm çiftçilere daha nitelikli üretim yapabilmeleri adına toprak analizi noktasında katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Buradan tüm çiftçilerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak Toprak Analizi noktasında anlaşmaya vardığımız laboratuvar ile isteyen çiftçilerimizin toprak analizini İnegöl Belediyesi olarak bizler gerçekleştireceğiz. Dağıtacağımı torbalar içerisinde toprak numuneleri toplanacak. Bu numuneler İnegöl Belediyesi tarafından laboratuvarlara götürülecek. Burada yapılan analizler neticesinde de sonuçlar yine çiftçilerimize bildirilecek. Tabi burada bir takım kriterler de var. Bu kriterlerden birincisi, ekonomik verimlilikte göz önünde bulundurularak meyve bahçesi için en az 3 dönüm olması şartı. Tarla bitkilerinde de 10 dönümlük alanlar için geçerli.”

“Burada bizler torbalarımızı tüm mahallelerimize muhtarlarımız aracılığıyla eriştirmiş olacağız. Aynı şekilde bunları toplayıp laboratuvar ortamında analizlerini yaptırıp çiftçilerimize bilgileri döndürmüş olacağız. Ne yaptığımızı bilerek doğru şekilde yol alırsak, o üründe daha fazla verim almamız mümkün. Ben bu çalışmanın tüm kırsal mahallelerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”