Çiftçilere hasat maliyetlerini düşürecek sistem teklifi

Nilüfer Belediyesi tarafından Tahtalı Mahallesi’nde düzenlenen eğitimde çiftçiler, “Meyve Türlerinde Yeni Terbiye Sistemi: UFO” hakkında bilgilendirildi.

Nilüfer Belediyesinin, çiftçilerin bilinçli tarım yapmaları ve yüksek verim elde etmeleri amacıyla düzenlediği eğitimler, bu kez Tahtalı Mahallesi’nde düzenlendi. Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından köy kahvesinde düzenlenen eğitimde, Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Ertürk yetiştiricilerle buluştu. Doktora Öğrencisi Batuhan Koşar’ın tez çalışması “Meyve Türlerinde Yeni Terbiye Sistemi: UFO” konulu çalışma hakkında bölgedeki üreticilere bilgi veren Prof. Dr. Ertürk, çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

Tarımda işçilik masraflarının arttığına dikkat çeken Ümran Ertürk, UFO (Upright fruting offshoots) sisteminin bu konuda çiftçilere kolaylık sağladığını belirtti. Ertürk, “Meyvecilik, tarımda işçiliğin en çok ihtiyaç duyulduğu alandır. Bunun önüne geçebilmek için hasat ve bakım işlemlerini kolaylaştıracak, maliyetleri azaltacak terbiye sistemini öneriyoruz. Bu sistemin uygulanmasında telli destek sistemine ihtiyaç duyuluyor. 45 derecelik açıyla dikilen ve tele yatırılan fidanların dikey sürgünleriyle meyve duvarı oluşturuluyor. Bu sistemde ağaçlarının boyu 3 metreyi aşmayacak şekilde tutulduğu için hasat, budama ve bakım işlemleri daha kolay yapılmakta. ABD’de bu sistem daha önce kirazda denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmış. Bu sistemin elma, armut, ayva, erik, kayısı ve şeftalide uygulanabilirliğini görmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama parselinde denemelerimiz devam ediyor. Merak eden ve ilgilenen çiftçilerimizi çalışmalarımızı incelemeye davet ediyoruz” dedi.

Projeyi tez çalışması olarak yürüten Doktora Öğrencisi Batuhan Koşar da UFO sistemini detaylı şekilde anlatarak, elde edilen sonuçları rakamsal değerleriyle paylaştı.