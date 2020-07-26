CHP’li meclis üyesine sert tepki

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Yıldırım Belediye Meclis üyesi Şahin Sevinç’in İnegöl hakkındaki söylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. Taban, ”Kendisine vatandaşlarımıza bir özür borçlu olduğunu hatırlatmak isterim. İnegöl’ün neyini görmüş ki burası İnegöl değil ifadesini kullandı” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde, Başkan Alinur Aktaş’ı eleştirmek isterken tüm İnegöllü kapsayan hakaret vari çıkışta bulunan CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç, gereken cevabı Aktaş’dan almıştı. İnegöllü küçük düşürücü cümleler sarf eden Sevinç’e bir tepki de İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan geldi. Taban, "Ben 2. OSB’de yönetimde olduğum için o toplantında biraz erken çıkmak zorunda kaldım. Ancak bir şekilde kabul edilebilecek bir konu değil. Ben Şahin beyin kendi açıklamasıyla onunla aynı şekilde konuşmak istemiyorum. Ama mutlaka yapmış olduğu o konuşmanın hatasının farkındadır. Kendisine vatandaşlarımıza bir özür borçlu olduğunu hatırlatmak isterim. İnegöl’ün neyini görmüş ki işte burası İnegöl değil ifadesini kullandı. Kendisine doğru ve hoş olmadığını söylemek istiyorum. Siyasetin içinde çok daha dikkatli ve hassa olmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.