CHP’li belediye başkanları iklim kriziyle mücadelelerini anlattı

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve 7 CHP’li belediye başkanının katıldığı buluşmada başkanlar, deneyimlerini ve iklim eylem planlarını paylaştı.

Küresel bir sorun olan iklim krizi tehdidi giderek büyürken, CHP’li belediyeler bu sorunla mücadelede ortak bir eylem planı oluşturmak için harekete geçti. Karşıyaka Belediyesi’nin iklim değişikliğini ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krize karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenleri konuşmak, konuya ilişkin bir yol haritası belirlemek hedefiyle öncülük ettiği “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması”nın üçüncüsü, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti. Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim krizinin hayatın her alanını etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti. Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve kuraklığın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını ifade eden Başkan Erdem, “Bugün bizi bekleyen iklim krizi, temelde insan hatasından kaynaklanıyor. Eğer toplumların bunu fark etmesini sağlayabilirsek, bu gidişi değiştirebiliriz. Krizi durduramasak da şiddetini azaltabiliriz” dedi.

"Kendi potansiyelimizi hayata geçirirsek tüm krizleri aşabiliriz”

Nilüfer’de bu konularda farkındalık oluşturmak için özel bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Erdem, günümüzde tarımın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda yaptıklarını paylaştı. Üretime destek çabaları sürerken, iklim krizi hakkında farkındalık oluşturacak çalışmalar da yaptıklarını belirten Başkan Erdem, atık yönetimini geri dönüşümü esas alan bir anlayışla yürüttüklerini söyledi. Kompost ünitesi, bitkisel atık yağların ve atık pillerin toplanması, hava ve su kalitesi ölçümleri, karbon ayak izinin azaltılması için park ve yeşil alanların artırılması ve bisiklet yolu ağının genişletilerek halkın bisiklet kullanımına teşvik edilmesi gibi çalışmaları da anlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye’de ilk kez bir belediye olarak Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi’ni kurduklarını da sözlerine ekledi. Başkan Erdem, 1 megavat kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali kurma hazırlığı içinde olduklarını da anlatarak şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Bunlar bizim çabalarımız, yapılacak çok şey var elbette. Son söz olarak diyorum ki dünya hepimize yeter, akıl ve bilimin ışığında, doğa ile barışık yaşarsak, üretime yönelir kendi potansiyelimizi hayata geçirirsek tüm krizleri aşabiliriz.”

"Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar"

Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise, konuşmasında dünyanın geleceğinin enerji ve iklim olduğuna dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında Türkiye’deki ilk enerji kooperatifini kurma çalışmalarının içinde yer aldığını anlatan Akın, bu uygulamadan sonra iktidarın, enerji kooperatifleriyle ilgili düzenleme ve değişiklik yaptığını söyledi. Yaşanabilir bir dünya için hem enerji hem de tarımda sürdürülebilirliğin şart olduğunu belirten Akın, enerji verimliliğinin önemine de değindi.

Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç da iklim krizinin gıda ve ekonomik krizi tetiklediğini belirterek, merkezi idarenin yapması gerekenleri muhalefetin yaptığını savundu.

Yaşanılan konforun bedelinin ağır olduğuna dikkat çeken Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, belediyelerin iklim ve enerji kriziyle ilgili yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. CHP’li belediyelerin merkezi iktidarın çözüm bulmadığı pek çok soruna el attığını söyleyen Torun, “Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar. CHP’li belediyeler tarımda, enerjide, çevrede varlar, yenilenebilir enerji konusunda, temiz enerjiyi üretebilmek için yoğun çaba içindeler. Bugün iklim krizi çok büyük değilse, CHP’li belediyeler sayesinde” diye konuştu.

Buluşmada yer alan belediye başkanları da şimdiye kadar iklim kriziyle mücadele için hayata geçirdikleri projeleri ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeleri paylaştı.

“Doğru yönetilirse kent içinde tarım başarılı olur"

İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji için Başkanlar Sözleşmesine imza koyduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çerçevede yaptıkları çalışmalara sivil toplumu da dahil ettiklerini söyledi. Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim kriziyle mücadele için ortaya koyduğu hedefleri Bodrum’da gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirten Aras, akıllı şehir ve dijitalleşmenin, enerji verimliliği ile karbon emisyonunu azaltma noktasında önemli olduğuna değindi. Aras, bu çerçevede Bodrum’da yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, “Kadıköy Belediyesi dünyanın ortak sorunu haline gelen küresel iklim krizi ile mücadeleye yönelik Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planlarını 2018 yılında hazırladı ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etti” diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da ilk yapılacak işin su, enerji ve gıda krizini yönetmek olduğunu belirterek, yer altı su rezervlerinin kullanımı, tarım alanlarının çoğaltılması, iklim dostu gastronomi anlayışının genişletilmesi gibi konular olduğunu belirtti. Tugay, kent içinde tarımın hayal olmadığını belirterek, “Doğru yönetilirse kent içinde tarım başarılı olur. En iyi örnek Hollanda” diye konuştu.

"2024 yılına kadar kişi başına 19 metrekareye çıkarma hedefimiz var"

İklim kriziyle mücadele için karşı eylem planını hazırladıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Bu hedefle, yeşil alanları 2024 yılına kadar kişi başına 19 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Ayrıca bisiklet yolu ağımız giderek büyüyor. Bu konuda Türkiye’de ikinci ilçeyiz. Çocukları, gençleri, iklim krizi konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da CHP’li belediyeler olarak birbirlerinden örnek aldıkları iyi uygulamaları kentlerinde hayata geçirdiklerini belirtti. Akay, Seyhan’da önceliğin tarım olduğunu belirterek, tarımda enerji tasarrufu sağlamak için geliştirdikleri projelerden bahsetti.

İklim krizi konusunda şimdiden önlem alınmazsa çok geç kalınacağı uyarısında bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yeşil alan konusunda en fakir ilçe olan Şişli’de yeşil alan oluşturmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Keskin, okulların bahçelerindeki betonları kırarak buralarda öğrenciler için bostanlar oluşturduklarını anlattı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da Türkiye’de akıllı şehir projesini hayata geçiren ilk belediye olduklarını belirterek, akıllı binalarla ilgili bilgi verdi.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Ahmet Akın ve Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile CHP ve İYİ Parti il yönetimleri, akademisyenler ve çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı.