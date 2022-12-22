CHP Bursa’da devir teslim

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden İsmet Karaca, gerçekleştirilen törenle görevi Av. Turgut Özkan’a devretti.

Devir teslim töreni İl Başkanlığı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Törene geçmiş dönem il başkanları, ilçe başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Karaca açıklamasında şunları söyledi: “Bu bir bayrak yarışı. Önemli olan iz bırakmak ve katkıda bulunmak. 30 yılı arkada bırakan bir mücadele bu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de başlayan mücadelemizde biz elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Ancak benim için en büyük siyasi kariyerim Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gençlik Kollarından gelmemdir. Sandık sorumluluğundan aklınıza gelebilecek her görevde bulundum. Osmangazi İlçe Başkanlığı görevini yaptım. İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkanı oldum ama benim için en önemlisi olan İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptım. Gençlik Kolları partimizde bir ekoldür. Bu da benim için siyasi yaşamımın en önemli kariyeridir. Biz kongrede, çalışacağımızın sözünü verdik. Parti binası ve bir parti müzesi kazandıracağımızı söyledik. Bu konularda söz verdik ve birçok konuda sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 38. İl Kongremiz de Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında olacak”

Görevi devralan yeni CHP İl Başkanı Turgut Özkan da, “Ben İsmet Karaca’nın 30 yıllık kariyerini burada sonlandırmadığını başka bir kariyere yelken açtığına inanmak istiyorum. Biz İl Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kendisinin dimdik arkasındayız. Bursa siyasetine damga vurmuş bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Kendisi bayrağı bize devretti. Genelde sonra yerelde partimizin iktidar olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.