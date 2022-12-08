ÇGD’den Başkan Erdem’e çevre ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 33. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği ödül töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çevre ödülüne layık görüldü. Başkan Erdem ödülü Nilüfer Kent Konseyi İklim Sözcüleri olan çocuklarla alarak herkesi çevre duyarlılığına davet etti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 33. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği 2022 yılı ‘Çağdaş Ödülleri’ sahiplerini buldu. Gastro Sanayi’de düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile katılırken, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da geceye katılanlar arasında yer aldı.

Nilüfer Belediyesi olarak 2022 yılını ‘İklim Yılı’ ilan ederek çevre ve doğaya karşı duyarlı çalışmalara imza atan Başkan Turgay Erdem, gecede ‘Çevre Ödülü’nü iklim sözcüsü çocuklarla birlikte aldı. Ödülü Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun’un elinden alan Başkan Erdem, bu ödülün sadece kendisine ait olmadığını belirterek, “Bu ödüle layık görülmemize neden olan çalışmaların arkasında birçok kişi var. Onlardan biri de iklim sözcülerimiz. Adaletin, hukukun önemli olduğu ülkede yaşam için öncelikle iklim demeliyiz. İklim için hemen şimdi harekete geçmezsek, uzmanların söylemine göre 2050 yılında yaşam haklarımız kısıtlı hale gelecek. Bu ödül çok anlamlı. Geleceğimiz bu çocuklara emanet. Onlara daha güzel yaşanabilir dünya bırakmak için herkes elinden geleni yapmalı. Bizim çalışmalarımız okyanusta bir deniz yıldızı kurtarmak gibi bir çabaydı. Ama bu çocuklarımızın mücadelesiyle bu dünyayı daha güzel ve yaşanabilir hale getirebiliriz” dedi.

Törende söz alan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz da doğa ve çevrenin önemine dikkat çekerek, “Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin destekleriyle birçok çalışma yaptık. Bence dünyaya az da olsa iyilik yaptık. Yaptığımız çalışmalar dünyanın geleceği için bizde farkındalık uyandırdı. Herkes dünyanın geleceği için çevre ve doğa adına duyarlı olmalı” diye konuştu.

Gecede Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da 2022 Adalet Ödülü’ne değer görüldü. Törende ayrıca, Pelin Akdemir, İ. Hakkı Seymen, Melisa Öztürer ‘Genç Kalemler’, Engin Aksöz, Halil Ataş ‘Meslekte Dayanışma’, Gezi tutukluları ve aileleri ‘Dayanışma’, Saliha Sera Kadıgül Sütlü ‘Demokrasiye Katkı’, Barış Asa ‘Spor’, Fehmi Enginalp ‘Kent Kültürüne Katkı’ ödülünü aldı.