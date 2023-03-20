Çevreci fikirler, Bursa için yarışacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla toplam 105 bin lira ödüllü, fikir yarışması düzenliyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda fikir geliştirmek, proje üretmek isteyen 18-39 yaş arası herkesin en az 5, en fazla 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 14 Nisan 2023 Cuma günü olacak.

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil ediyor. Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ‘Aklım, Fikrim Bursa’ teması ile İdeathon Fikir Yarışması düzenleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmaya başvurulan 22 Mart Çarşamba gününden itibaren yarismalar.bursa.bel.tr adresi üzerinden online yapılacak. Son başvuru tarihinin 14 Nisan Cuma olduğu yarışmaya, 18-39 yaş arası herkes en az 5, en fazla 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilecek. Başvurular arasından yapılacak ön elemenin ardından seçilen en fazla 15 ekip yarışmaya davet edilecek.

Çalıştay düzenlenecek

Kazanan ekipler, 19 Nisan 2023 tarihinde web sitesinden ilan edilecek ve ayrıca başvurusu kabul edilen ekiplere e-mail ile de ulaşılacak. Hazırlık yapmaları için doküman ve kaynaklar paylaşılacak. 27 Nisan 2023 tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 1 gün süren çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda seçilen ekiplere, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların mentörleri tarafından iklim değişikliği ve kuraklık konusunda kurumların yürüttüğü çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak eğitim verilecektir. Eğitimlerin ardından ekiplerden iklim değişikliği ve kuraklık konusunda sorun analizi yaparak sorun belirlemeleri istenecek. Ekipler, çalıştayda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirecek. Çalıştay sonunda seçilen proje konularına göre ekiplerin çalışacağı mentörler belirlenecek. Seçilen ekiplerin 08/09 Mayıs 2023 ve 29/30 Mayıs 2023 tarihlerinde 2 kez yüz yüze yada online olarak gerçekleştirilecek mentör görüşmeleri ile fikir geliştirmeleri sağlanacak. Ideathon’da yarışacak ekiplerin sunacağı proje fikirleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek iklim değişikliği ve kuraklık konusunda uzmanlardan oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Takımlar, 07-08 Haziran günlerinde jüri önünde projelerinin sunumunu yapacak ve kazananlar 08 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek.

Toplam 105 bin lira para ödülü

İklim değişikliği ile mücadelede yeni ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkması amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin, ikincisi 35 bin ve üçüncüsü de 20 bin liranın sahibi olacak. Ayrıca seçilen 15 ekibin tüm ekip üyelerine (ödül alan ilk üç ekip hariç) teleferik ile Uludağ’a gidiş dönüş bileti hediye edilecek.