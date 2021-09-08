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Çevre ve doğa dostu Nilüfer örnek oluyor

Görükle Akşemsettin İlkokulu ve Erasmus KA229 Projesi ortaklarını ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çevre ve doğa dostu Nilüfer, projeleriyle birçok alanda örnek oldu” dedi.

BURSA 08.09.2021, 11:12
Çevre ve doğa dostu Nilüfer örnek oluyor

Görükle Akşemsettin İlkokulu ve Erasmus KA229 Projesi ortaklarını ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çevre ve doğa dostu Nilüfer, projeleriyle birçok alanda örnek oldu” dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Görükle Akşemsettin İlkokulu ve Erasmus KA229 Projesi ortaklarını ağırladı. (Doğanın küçük dostları) projesini yürüten heyet, çalışmaları ve hedeflerini tanıttı. Uluslararası ortak projelerin önemine işaret eden Başkan Turgay Erdem, “Projeniz hayırlı olsun. Bu tür projeler ülkeler, kültürler arası etkileşimi artırıyor. Umarım bu pandemi süreci biter de eskisi gibi yüz yüze ortamlara döneriz. Çevre ve doğa anlamında Nilüfer örnek ilçelerden biri. Her alanda çevreye yönelik projeler yapıyoruz. Bu çalışmalarla çeşitli ödüller aldık. Bu tür ortak çalışmaları geliştirerek genç nesilleri bu tür projelere çekmek önemli. Dünyamız değişime uğruyor ve gelecek nesiller iklim ve çevre açısından zor günler yaşayabilir. Gençlerin ve gelecek nesillerin çevre hususunda hassas olması geleceğimiz için çok önemli. Bu projeler çok önemli, emeği geçenlere teşekkürler” dedi.


Projenin ortak yöneticileri Hırvatistan’dan Marina Calusic ve Romanya’dan Melinda Lavinia Dragnea da bölgeleri hakkında bilgi verirken, Bursa ile Nilüfer gözlemlerini dile getirdi. Nilüfer’deki okulları ve eğitim yatırımlarını çok beğendiklerini ifade eden Calusic ile Dragnea, Bursa’nın çok yönlü bir şehir olduğunu belirtti.

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